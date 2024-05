Potrzebujesz pomocy? Chciałbyś skorzystać z porady psychoterapeuty? Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze daje taką możliwość!

Lubuski Oddział NFZ zaprasza na kolejne spotkanie ze Zbigniewem Kamratem, specjalistą z Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze.

– Takie spotkania do dobra okazja na to, aby dowiedzieć się czy my lub nasi bliscy potrzebują pomocy specjalisty – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału NFZ. – To nic nie kosztuje i nie wymaga dodatkowych działań od pacjenta – dodaje:

Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 11:00 i potrwa do godziny 13:00. Konsultacje są bezpłatne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie >>www.nfz-zielonagora.pl<<.