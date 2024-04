Każdy od czasu do czasu potrzebuje kupić nowy telewizor, smartfon czy laptop. Coraz częściej w takich chwilach, zamiast iść do stacjonarnego sklepu, zasiadamy do komputera i przeglądamy strony internetowych sklepów z elektroniką. Co jednak decyduje o tym, że wybieramy ten, a nie inny sklep? Lub inaczej, co takiego powinien oferować sklep, aby klienci wybierali jego ofertę. O tym piszemy pokrótce poniżej.

Czym charakteryzuje się dobry sklep z elektroniką, RTV?

Dobry sklep z elektroniką to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć najnowsze, komputery, tablety, kamery konsole czy smartfony. To także miejsce, które oddaje do twojej dyspozycji szereg udogodnień, które sprawiają, że po zakupie masz wrażenie, że podjąłeś słuszną decyzję. Zerknijmy na kluczowe przewagi dobrego sklepu.

– bogata oferta produktowa

Dobry sklep z elektroniką powinien mieć w swojej ofercie wszystko to co jest na topie, jak również urządzenia i akcesoria, którą są często dokupowane jako dodatki. Np. komputery stacjonarne potrzebują monitora, klawiatury, drukarki, myszki itd. Dla klientów ważny jest również wybór marek sprzętu. Im jest ich więcej, tym lepiej.

– konkurencyjne ceny

Nie jest tajemnicą, że cena bywa kluczowym argumentem za zakupem w danym sklepie. Konkurencja na tym rynku jest na tyle silna, że najniższa cena bardzo często działa jak magnes. Oczywiście sklepy próbują jak mogą zawalczyć o klienta, tworząc wybrane oferty na konkretny sprzęt w bardzo atrakcyjnej cenie, aby przekonać do siebie klienta, licząc, że kolejne zakupy zrobi w tym samym sklepie. Inne walczą non stop promocjami i wyprzedażami, które są może korzystne dla klientów, ale dla samych sklepów niekoniecznie.

– szybka dostawa

Każdy, kto kupuje online, oczekuje, że zamówiony produkt dotrze do niego możliwie szybko, najlepiej następnego dnia. Dlatego dobry sklep ma podpisane umowy z czołowymi firmami kurierskimi, które robią co mogą, aby zapewnić klientom jak najszybszą realizację zamówień. Tak działa m.in. https://www.sferis.pl/

– wszystkie dostępne na rynku metody płatności, w tym płatności odroczone

Każdy klient ma swoje preferencje płatnicze. Dlatego sklep powinien oferować różnorodne metody płatności, w tym płatności odroczone, płatności za pobraniem (przy odbiorze), aby każdy mógł znaleźć idealne rozwiązanie najbardziej odpowiadające jego potrzebom.

– możliwość zakupu zarówno stacjonarnie, jak i online

Na rynku nie brakuje wciąż klientów, którzy lubią obejrzeć kupowany towar na żywo. Poza tym istnieją takie produkty, które należy przymierzyć jak, chociażby zegarki.

Jakie inne kategorie produktowe oprócz elektroniki może oferować dobry sklep internetowy?

Oczywiście asortyment sklepu nie musi kończyć się na elektronice. Oto inne, często poszukiwane kategorie.

– RTV/AGD

Oprócz elektroniki klienci chętnie kupią również np. lodówkę, kuchenkę, robot kuchenny czy czajnik.

– dla domu i biura

Wiele sklepów oferuje również produkty dla domu i biura, takie jak meble, akcesoria do biura czy drobne artykuły domowe typu lampy.

– hobby (sport, ogród)

Dobry sklep może również oferować produkty związane z hobby, takie jak rowery, akcesoria do pielęgnacji ogrodu czy wycieczek w plener itd.

W jaki jeszcze sposób sklep może powalczyć o klientów?

– program lojalnościowy dla stałych klientów

Programy lojalnościowe to doskonały sposób na nagradzanie stałych klientów za ich lojalność. Takie programy umożliwiają klientom zbieranie punktów za każde zakupy i wymianę ich na zniżki podczas kolejnych.

– profesjonalne doradztwo

Klienci często potrzebują pomocy przy wyborze odpowiedniego produktu. Dlatego warto, aby sklep był w stanie pomóc klientom w podjęciu dobrej decyzji zakupowej.

– kontakt przez e-mail, chat

W dzisiejszych czasach szybki kontakt przez e-mail, chat czy infolinię, pozwala klientom szybko uzyskać pomoc w przypadku pytań i zwiększyć szansę, na to, że wybiorą akurat ten sklep.

– filmy video z cyklu jak uruchomić, jak używać

Często klientom przydają się wskazówki dotyczące obsługi zakupionego produktu. Proste video może pomóc im w pełnym wykorzystaniu potencjału swoich nowych urządzeń.

Podsumowanie