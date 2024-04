Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach.

Dziś od godz. 23 do czwartkowego poranka temperatura może spaść do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Najnowszy komunikat IMGW dotyczy pięciu powiatów województwa lubuskiego, w tym Gorzowa i powiatów: gorzowskiego, strzelecko – drezdeneckiego i międzyrzeckiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków określono na 80%, a ostrzeżenie może być kontynuowane ma kolejne noce.

Fot. meteo.imgw.pl

Fot. meteo.imgw.pl