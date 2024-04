W Żaganiu przedszkolaki oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 mogą korzystać z nowej sali terapeutycznej. Specjalnie urządzony i wyposażony pokój służy do zajęć z dziećmi z dysfunkcjami. Powstanie sali było możliwe dzięki środkom z miejskiej kasy.

Zlokalizowana w dzielnicy Formoza placówka jest kolejną szkołą, która posiada takie miejsce do terapii dzieci. Urządzając je trzeba było uwzględnić wiele rzeczy, w tym nawet kolory ścian, aby nie dostarczać zbyt wielu bodźców uczęszczającym na zajęcia. Jak mówi dyrektorka szkoły Agata Synowiec w obiekcie brakowało takiego miejsca. Same przedszkolaki i uczniowie zaś podkreślają, że to fajna sala. – Jest tu wiele ciekawych przedmiotów. Lubimy bawić się butelkami złości i chodzić po kamyczkach – dodają dzieci:

Dodajmy, że do żagańskiej szkoły uczęszcza 102 dzieci.