„Biedne Istoty” to produkcja w gwiazdorskiej obsadzie i zdobywca 4 Oscarów. Jedna ze statuetek trafiła do odtwórczyni głównej roli – Emmy Stone. Obraz opowiada historię ekscentrycznego naukowca (Willem Dafoe), któremu udaje się przywrócić do życia zmarłą kobietę (Emma Stone). Zapraszają Krzysztof Filmanowicz i Piotr Kuśnierz.