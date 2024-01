Zielona Góra jako największe miasto województwa lubuskiego stanowi ważny ośrodek również jeśli chodzi o lokalny rynek pracy. A na tej płaszczyźnie miasto radzi sobie całkiem dobrze. Sprawdzamy, na jakie warunki pracy można liczyć w Zielonej Górze.

Zielona Góra to miasto, w którym wiele osób chce mieszkać i rozwijać swoją karierę zawodową. Nic dziwnego – niskie bezrobocie, które się tu utrzymuje, sprzyja znalezieniu idealnego zatrudnienia. Jak się okazuje, jest ono bardziej dostępne niż praca w województwie lubuskim. Jakie warunki oferują lokalni pracodawcy? Jaka praca czeka w Zielonej Górze?

Jak wygląda rynek pracy w Zielonej Górze?

Zielona Góra stara się wykorzystywać swoje atuty, czyli m.in. dogodne położenie względem granicy z Niemcami, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed miastem współczesny rynek pracy. Jak na razie działania wspierające ten sektor prowadzone są z sukcesem.

Jak wskazują najnowsze dane GUS z listopada 2023 roku, stopa bezrobocia rejestrowanego w Zielonej Górze wyniosła 2,9%. Była ona mniejsza niż w województwie lubuskim (4,3%) i w skali całego kraju (5,0%).

Nieco gorzej wygląda perspektywa liczby bezrobotnych. W analizie GUS wskazano, że pod koniec listopada 2023 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędzie Zielonej Góry wyniosła 1943 osoby i była o 54 osoby (2,9%) większa w porównaniu do końca października tego samego roku.

Czy łatwo znaleźć pracę w Zielonej Górze?

Czy ze względu na niskie bezrobocie praca w Zielonej Górze jest łatwo dostępna? Poniekąd tak. Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia publikowane w Internecie, które odnoszą się do tej lokalizacji. Po wpisaniu w wyszukiwarkę wyrażenia “praca Zielona Góra” pojawia się mnóstwo propozycji zatrudnienia i to w wielu zawodach.

Jakich stanowisk dotyczą oferty pracy w Zielonej Górze? Ogłoszenia skierowane są przykładowo do przedstawicieli handlowych, elektryków, kierowców, ślusarzy, kontrolerów jakości, doradców klienta, pielęgniarek, sprzedawców, czy księgowych.

Nawet jeśli nie znajdziemy wśród nich własnego zawodu, nic nie stoi na przeszkodzie, by się przebranżowić i zyskać lepsze perspektywy zatrudnienia.

Co oferują pracodawcy w Zielonej Górze?

Jak wynika z dotychczasowej analizy, zatrudnienie w Zielonej Górze wydaje się dość łatwe do znalezienia. Niskie bezrobocie sprawia, że poszukujący pracy mają do dyspozycji wiele ofert. Jednak nie zawsze ilość znaczy jakość. Warto sprawdzić, co pracodawcy w Zielonej Górze oferują swoim przyszłym pracownikom.

W wielu ogłoszeniach podstawą jest umowa o pracę. To świadczy o stabilności zatrudnienia w regionie. Oczywiście jest też wiele zawodów, które ze względu na swój charakter pracy otrzymują inne rozliczenia na podstawie umowy zlecenia, czy kontraktu B2B.

Pracownicy mogą również liczyć na:

elastyczny czas pracy,

prywatną opiekę medyczną,

dofinansowanie szkoleń i kursów,

ubezpieczenie na życie.

W przypadku firm z rozwiniętą kulturą organizacyjną przyszli pracownicy otrzymują także rozbudowane pakiety socjalne obejmujące dofinansowanie wypoczynku zatrudnionych wraz z dziećmi, czy dodatki finansowe w formie pieniężnej lub bonów świątecznych.

Średnie wynagrodzenie w Zielonej Górze?

Na jakie pensje można liczyć w Zielonej Górze? Przeciętna płaca nie jest wcale niska. Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 w tym mieście wyniosło 7081,26 zł i było o 1,3% niższe w porównaniu do października i o 12,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2024 roku o ponad 642 zł, można oczekiwać, że średnia pensja obecnie wynosić będzie o kilkaset złotych więcej.

Zerknijmy też na same ogłoszenia. Proponowane stawki sięgają przedziału 4-6 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie wybrane zawody uzyskują znacznie wyższe stawki. Dla przykładu przedstawiciel medyczny, psychoterapeuta, czy doradca ds. nieruchomości może otrzymać propozycję z wynagrodzeniem rzędu 10 tys. zł.

W jakich zawodach warto szukać pracy w Zielonej Górze?

Jak wspomnieliśmy wyżej, są pewne zawody, w których opłaca się pracować ze względu na wyższe zarobki. Są to zwykle stanowiska związane ze specjalistyczną wiedzą lub branżą sprzedażową, gdzie wynagrodzenia mogą być bardzo wysokie, ponieważ są uzależnione od skuteczności danej osoby.

W poszukiwaniu zatrudnienia warto też wziąć pod uwagę listę zawodów deficytowych dla Zielonej Góry. Są to stanowiska, które muszą mierzyć się z brakiem odpowiedniej liczby chętnych do pracy, a więc szanse kandydatów znacznie wzrastają. W Zielonej Górze poszukiwani są więc agenci ubezpieczeniowi, kierowcy autobusów, maszyniści, nauczyciele, psycholodzy, ratownicy medyczni, księgowi, czy ślusarze.