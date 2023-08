Wysoki cholesterol jest przyczyną wielu poważnych chorób, często nie dając objawów przez wiele lat. Dlatego warto regularnie się badać, a gdy wyniki krwi wykażą zbyt wysoki poziom tej substancji, podjąć odpowiednie działania. Co można zrobić, aby zbić cholesterol?

Czym jest cholesterol?

Cholesterol jest tłuszczowym związkiem organicznym występującym w naszym organizmie. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek, produkcji hormonów oraz syntezy witaminy D.

Choć cholesterol jest niezbędny dla organizmu, jego nadmiar może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak miażdżyca i choroby serca.

Dlaczego nie można bagatelizować wysokiego cholesterolu?

Wysoki poziom cholesterolu, zwłaszcza LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości), nazywanego potocznie „złym cholesterolem”, może prowadzić do poważnych konsekwencji dla naszego zdrowia.

LDL ma tendencję do odkładania się na ściankach naszych tętnic, tworząc płytki miażdżycowe. Mogą one doprowadzić do niedrożności tętnic, zawału serca czy udaru mózgu. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie poziomu cholesterolu we krwi i podejmowanie działań mających na celu jego obniżenie.

4 sposoby, jak obniżyć wysoki cholesterol

1. Zdrowa dieta

Wprowadzenie zdrowej diety może mieć ogromny wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Warto postawić na niskotłuszczowe produkty mleczne, chude mięso, ryby bogate w kwasy omega-3, takie jak łosoś czy tuńczyk oraz pełnoziarniste produkty zbożowe.

Wskazane jest unikanie tłustych potraw, bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe, takich jak masło, smalec czy pełnotłusty nabiał. Dobrym źródłem zdrowych tłuszczów są oliwa z oliwek czy awokado.

2. Regularna aktywność fizyczna

Regularna aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu. Ruch, taki jak codzienny spacer, bieganie, pływanie czy jazda na rowerze, pomaga podnieść poziom „dobrego cholesterolu” (HDL) i obniżyć poziom LDL. Warto zadbać o co najmniej 30 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności każdego dnia.

3. Kontrola masy ciała

Nadwaga i otyłość mogą prowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Utrzymanie zdrowej masy ciała może pomóc w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu i obniżeniu ryzyka chorób serca.

4. Unikanie palenia tytoniu

Palenie tytoniu ma negatywny wpływ na poziom cholesterolu i zdrowie serca. Składniki zawarte w dymie tytoniowym mogą uszkadzać ścianki naczyń krwionośnych, sprzyjając odkładaniu się płytek miażdżycowych. Dlatego każdy palacz powinien rozważyć rzucenie nałogu. Znacznie obniży to ryzyko chorób serca i poprawi ogólny stan zdrowia.

Leki obniżające cholesterol

W niektórych przypadkach, mimo wprowadzenia zdrowego stylu życia, konieczne może być przyjmowanie leków obniżających cholesterol. Są to przede wszystkim statyny, które hamują produkcję cholesterolu w organizmie. Decyzję o zastosowaniu leków powinien podjąć lekarz po dokładnej ocenie stanu zdrowia i poziomu cholesterolu.

Na platformie Gemini.pl dostępne są także suplementy diety wspierające utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi . Ich stosowanie warto jednak skonsultować z farmaceutą lub lekarzem.

Podsumowując, wysoki poziom cholesterolu jest problemem zdrowotnym, który nie może być bagatelizowany. Istnieje wiele sposobów na obniżenie cholesterolu i zmniejszenie ryzyka chorób serca. Wprowadzenie zdrowej diety, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie zdrowej masy ciała, unikanie palenia tytoniu oraz przyjmowanie leków obniżających cholesterol mogą przynieść korzystne efekty dla zdrowia. Pamiętaj, że przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z lekarzem, który pomoże dostosować odpowiedni plan leczenia do Twoich indywidualnych potrzeb.