Siatkarze Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów Wlkp. rozpoczną jutro walkę o baraże do I ligi. Gorzowianie, którzy rzutem na taśmę awansowali do play off II ligi zagrają jutro i w sobotę w Toruniu z miejscowym zespołem Aniołów.

Mimo, że ostatni mecz zakończył się naszym zwycięstwem, to faworytami nadal są siatkarze z Torunia, mówi libero gorzowskiego zespołu Krzysztof Kołtowski.