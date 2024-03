Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych nadzieją i miłością życzą reportażyści Radia Zachód.

Do tego dokładamy wielkanocne reportaże:

31.03.2024 po 9.00 „Na Wschodzie i Zachodzie”- reportaż Cezarego Galka

W świąteczną, wielkanocną niedzielę zapraszamy do Białkowa, wsi w gminie Cybinka nazywanej enklawą Polesia. Mieszkańcy szczególnie w okresie świąt z sentymentem wspominają miejsce swojego pochodzenia. O poleszuckich tradycjach wielkanocnych opowiedziały i zaśpiewały Panie Leokadia Szołtun, Irmina Tofpik, Stanisława Pałyska, Maria Dobryniewska i regionalista Eugeniusz Niparko. Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa z wielkim szacunkiem pielęgnuje kulturę, tradycję i tożsamość swoich ojców, przekazując młodszym pokoleniom to co piękne i szlachetne.

1.04.2024 ” po 9.00 „Jak to ongiś bywało”- reportaż Izabeli Patek

W świąteczny poniedziałek spotkamy się w Muzeum Wsi w Dziedzicach koło Barlinka, gdzie od wielu lat kultywuje się rodzime tradycje w tym świąteczne.

Pani Grażyna Leszkiewicz przyjechała 40 lat temu do niewielkiej wsi Dziedzice położonej niedaleko Barlinka. Nie zamierzała mieszkać tu długo. Jednak malowniczo położona miejscowość podbiła jej serce. Postanowiła w opuszczonej szkole założyć Muzeum Wsi. Zgromadziła tu narzędzia i przedmioty używane w dawnych gospodarstwach oraz domach. W pozyskiwaniu artefaktów pomagali mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy przynosili stare żelazka z duszą, wiadra, pościele, serwetki, maselnice czy gliniane naczynia. Od wielu lat Grażyna która została prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic organizuje warsztaty oparte na dawnych tradycjach, których celem jest kultywowanie zwyczajów np. świątecznych przepisów dawnej polskiej kuchni. Muzeum jest chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież, ale też przez rodziców i dziadków. To miejsce dokumentuje, ale też zachęca do refleksji i chęci poznania tradycji własnej rodziny.