Meczem z liderem tabeli zakończą rozgrywki II ligi siatkarze Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów Wlkp. W niedzielę w Arenie Gorzów stilonowcy podejmą lidera tabeli Anioły Toruń i aby myśleć o grze w play off muszą to spotkanie wygrać za 3 punkty.

Dla nas jest to mecz jak każdy inny, mówi środkowy Stilonu Patryk Akala.

Mecz Stilonu z Aniołami rozegrany zostanie w Arenie Gorzów w niedzielę o godz. 17.00.