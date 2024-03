Siatkarze Żaka Krzeszyce wygrali w Krośnie Odrzańskim z Tęczą 3:2 w drugim meczu play off III ligi i oprócz miana najlepszej drużyny województwa zapewnili sobie udział w finale rozgrywek III ligi, który 23 marca odbędzie się w Krośnie Odrzańskim.

Drugie spotkanie play off pomiędzy Tęczą i Żakiem rozpoczęło się od wygranej zespołu z Krzeszyc 25:23. Drugi set Tęcza wygrała do 21. Trzecia partia spotkania, jak się później okazało była decydująca dla losów dwumeczu. Gospodarze prowadzili 24:23 i 25:24, ale ostatecznie przegrali 25:27 i Żak mógł fetować awans do wielkiego finału, gdyż wygrał pierwsze spotkanie w Krzeszycach 3:0. W czwartym secie Tęcza doprowadziła do remisu 2:2 – wygrywając 25:23, ale tie-break znów należał do Żaka. Wygrana 15:7 i feta po spotkaniu.