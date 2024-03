W rewanżowym półfinale siatkarskiej III ligi kobiet UKS Ares Nowa Sól po raz drugi pokonał Alejade.pl Empirię Oriona Sulechów. We własnej hali nowosolanki wygrały 3:1 i tym samym zameldowały się w finale rozgrywek.

Każdy z setów rozpoczynał się od prowadzenia sulechowianek, jednak po jakimś czasie zacinały się one i do głosu dochodziły nowosolanki. Jedynie w trzeciej partii Empiria potrafiła utrzymać korzystny wynik i wygrać 25:21. Pozostałe sety Ares zwyciężył do 21, 19, i 15.