Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zaprosił dzisiaj sympatyków partii do gorzowskiej Biblioteki na Wojewódzką Konwencję swojej formacji. Na Konwencji zaprezentowano kandydata na Prezydenta Miasta Gorzowa Romana Sondeja oraz kandydatów do Sejmiku Województwa Lubuskiego i Rady Miasta. Kandydat na Prezydenta Gorzowa Roman Sondej zachęcał na spotkaniu do stworzenia miasta przyjaznego dla mieszkańców.

Elżbieta Płonka, kandydatka z ramienia PiS-u do Sejmiku Województwa Lubuskiego mówiła zebranym przede wszystkim o efektywnym wydatkowaniu środków dla województwa.

Europosłanka PiS Elżbieta Rafalska skupiła się na Konwencji nad zmianami politycznymi w województwie lubuskim i samym Gorzowie.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i poznania bliżej planów poszczególnych kandydatów.