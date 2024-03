Zbliżają się Branżowe Targi Edukacyjne w Zielonej Górze! Wydarzenie jest organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu ,,Umiejętności tworzą możliwości”, finansowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Targi odbędą się 26 marca, w godzinach od 10:00 do 15:00.

Do kogo skierowane jest to wydarzenie? Co organizatorzy przygotowują dla uczestników?

– Będzie dużo atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Aneta Janecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:

Targi odbędą się w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze.