Koszykarki KGHM BC Polkowice wykorzystały atut własnej hali i wygrały z PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 99:88 w pierwszym meczu finałowym Orlen Basket Ligi Kobiet.

Od pierwszych chwil spotkania obie drużyny narzuciły bardzo wysokie tempo. W pierwszej kwarcie lepiej w tej wymianie ciosów prezentowały się gospodynie, które popełniały mniej błędów w ataku i pewnie wykorzystywały każdą nadarzającą się okazję do zdobywania punktów.

W drugiej kwarcie gra już się bardziej wyrównała, choć i w tej części gry polkowiczanki zdecydowanie lepiej radziły sobie w rzutach dystansowych trafiając w pierwszej połowie 7 z 15 rzutów za trzy punkty przy 2 trafieniach gorzowianek.

15 punktów straty tak zmobilizowało gorzowskie koszykarki, że w trzeciej kwarcie to one dominowały na parkiecie. Chloe Bibby, Elena Tsineke i Stephanie Jones przypomniały widzom, że potrafią trafiać i przy pomocy pozostałych zawodniczek PSI Enei AJP zniwelowały straty po 30 minutach gry do zaledwie 5 punktów (78:73).

Niestety, w pierwszej połowie ostatniej kwarty lepiej w ataku radziły sobie miejscowe, kt,ore po kolejnym trafieniu za trzy Ericki Wheeler na 4 minuty przed końcem spotkania prowadziły 94:82 i pilnowały przewagi do końca pojedynku.