Weronika Kurjanowicz urodziła się w 1927 roku w Grodnie. Gdy miała ledwie trzy lata straciła Ojca. Wówczas rodzina przeniosła się do Baranowicz. Tam mała Weronika ukończyła sześć klas szkoły powszechnej i poszła do gimnazjum. Po 17 dniach nauki, 17 września Polska została zaatakowana przez ZSRR i tak… skończyła się jej edukacja. Po II wojnie światowej wraz z rodziną i innymi repatriantami trafiła do Gorzowa.

Po ukończeniu kursów maturalnych rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu nauki sama zaczęła uczyć języka polskiego w szkole podstawowej. Przez całe życie towarzyszyły jej książki. Dziś ma 97 lat i słaby wzrok, ale teksty czyta jej komputerowa lektorka. Sprawnie posługuje się współczesną technologią. Do niedawna jeszcze redagowała teksty i przygotowywała korektę różnych wydawnictw. Jest wciąż bardzo aktywna, bo to przecież Pani z temperamentem.