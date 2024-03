Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała w poniedziałek, że zwróci się do Komisji Europejskiej o rozszerzenie zmian w KPO, by bony na laptopy trafiły także do nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych.

W poniedziałek w Sopocie szefowa MEN Barbara Nowacka podkreśliła, że resort, którym kieruje podjął starania, by w ramach KPO „zadbać wreszcie o nauczycieli w przedszkolach” i nauczycieli wczesnoszkolnych. „Też są nauczycielami, też się wpisują w tę grupę zawodową, a niestety byli pomijani” – stwierdziła. Dodała, że jest to „jedno z usilnych starań, by nauczyciele przedszkolni byli traktowani jak cała grupa zawodowa”.

Program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymują bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów ruszył w październiku 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji bon otrzymują nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII.

„Jestem zdumiona, że wcześniejsi rządzący tak arogancko wybierali sobie grupy, które wspierają, pomijali tych, którzy tak samo są nauczycielami. To świadczy o mentalności poprzednich rządzących” – oceniła minister Nowacka.

Wyjaśniła, że resort zabiega o pieniądze na rozszerzenie programu „laptopy dla nauczycieli” w Krajowym Planie Odbudowy. „Czekamy na decyzję Komisji, czy spojrzy na proponowane przez nas zmiany. Dla nas to jest priorytet, żeby nauczyciele byli traktowani równo” – oznajmiła.

Dopytywana, kiedy bony mogłyby trafić do nauczycieli podała, że nawet w nowym roku szkolnym. „Zrobimy wszystko, żeby było jak najszybciej. Jeśli będzie zgoda Komisji, to myślę, że od 1 września będzie możliwość uruchamiania programu” – precyzowała.

Przypomniała, że od 1 marca br. wypłacane są podwyżki dla nauczycieli. „Wypłaty idą bardzo dobrze. Znacząca część (samorządów – PAP) wypłaciła wynagrodzenie podwyższone o 33 proc. Na kontach pojawią się również wyrównania” – powiedziała. Zaznaczyła, że „to było poważne zobowiązane rządu Donalda Tuska, żeby przywrócić prestiż zawodu nauczyciela”.

Zgodnie z zapisami ustawy, bon na zakup laptopa przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2,5 tys. zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Nauczyciele będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki spełni ich oczekiwania i potrzeby w pracy.(PAP)