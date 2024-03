Siatkarze Olimpii Sulęcin przegrali we własnej hali z BBTS Bielsko-Biała 2:3 (15:25, 23:25, 25:19, 25:22, 9:15) w meczu 27 kolejki spotkań Tauron 1. Ligi.

Dla miejscowego zespołu był to ostatni, w tym sezonie, mecz przed własną publicznością i gospodarze bardzo chcieli godnie się z nią pożegnać. Po pierwszym, bardzo słabym w wykonaniu miejscowych, secie wydawało się, że mecz zakończy się po 3 partiach. Potwierdziła to niejako druga odsłona, bo choć goście wygrali ją dwoma punktami to jednak rywale lepiej prezentowali się w zagrywce i jej odbiorze. Na szczęście wprowadzony w tej części gry na boisko Rafał Prokopczuk radził sobie z rozegraniem i dzięki temu zespół z Bielska-Białej nie był w stanie kontrolować przebiegu gry.

W trzecim secie sulęcinianie złapali wiatr w żagle i w końcówce przejęli inicjatywę i zasłużenie wygrali tę część spotkania 25:19. Z kolei set nr 4 niemal od początku toczył się przy przewadze gospodarzy, którzy wygrali go 25:22 i o wyniku meczu decydował set piąty. W nim zanosiło się na emocjonującą końcówkę. Niestety, przy prowadzeniu gości 11:9 po ataku Michała Gawrzydka sędzia liniowa pokazała boisko, zaś sędzia pierwszy zdecydował, że atak był autowy. Próbujący z nim dyskutować Damian Sobczak nie utrzymał nerwów na wodzy i uderzył dłonią w słupek za co został ukarany czerwoną kartką co oznaczało kolejny punkt dla gości. W efekcie na tablicy wyników pojawił się rezultat 13:9 i w zasadzie w tym momencie było już po meczu.