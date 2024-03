Siatkarze Astry przegrali w Nowej Soli spotkanie z liderem Tauron 1. Ligi MKS-em Będzin 0:3.

Początek spotkania był udany w wykonaniu Astry, która prowadziła 8:7, ale doświadczony zespół gości doprowadził do remisu, a następnie kontrolował przebieg gry i zwyciężył do 19. Najwięcej emocji dostarczył drugi set w którym Astra goniła w końcówce rywali. Było 22:23 i 23:24, ale decydujący punkt zdobyli siatkarze z Będzina i prowadzili w meczu 2:0. Trzecia partia to olbrzymia przewaga MKS-u, a siatkarze Astry popełniali seryjnie błędy w zagrywce i przegrali aż 13:25. To czwarta kolejna porażka nowosolan, którzy walczą o awans do czołowej ósemki: