Protest rolników w Świecku nadal pozostanie zawieszony, przynajmniej do środy. Jutro okaże się co z sytuacją na trasie szybkiego ruchu S3. Tu od wielu dni rolnicy blokują węzeł Myślibórz. Z tego powodu trasa jest nieprzejezdna od Gorzowa praktycznie do Pyrzyc.

Jak mówi rzecznik protestujących rolników Roman Waszczyk, jutro delegacja, która była na spotkaniu z premierem, będzie rozmawiała z rolnikami:

W środę rząd ma podać rolnikom konkretne rozwiązania. Nie chodzi tylko o zielony ład, ale m. in. o zborze zalegające w magazynach:

Co dalej z blokadą na S3? O tym poinformujemy po decyzji, którą podejmą protestujący.