Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w sobotę w Śniadowie zorganizowanie 18 maja br. „wielkiego marszu w Warszawie”. Intencją demonstracji będzie skłonienie większości parlamentarnej do przyjęcia uchwały Sejmu ws. Zielonego Ładu i embarga na ukraińskie zboże.

W Śniadowie trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Hasłem spotkania jest „Tak dla rolnictwa„.

– przekazał szef PiS na konwencji. Poinformował, że intencją demonstracji będzie skłonienie większości parlamentarnej do przyjęcia uchwały Sejmu ws. Zielonego Ładu i embarga na ukraińskie zboże.

Jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta do tego czasu, to będzie także hasłem tego marszu

– powiedział prezes PiS. Dodał, że PiS zrobi wszystko, „aby nie było importu z Ukrainy, który doprowadził do tego, że pszenica jest poniżej kosztów”.

Kaczyński podkreślił, że marsz odbędzie się nawet, jeśli do tego dnia Zielony Ład zostanie wycofany, a embargo na produkty ze Wschodu wprowadzone.

Dodał, że PiS robi wszystko co może, aby przeciwstawić się „polityce eksploatacyjnej rządu”.

Koncepcja rozwoju gospodarczego PRL była oparta o założenie, że wieś jest pewnym zasobem, który powinien być eksploatowany, aby zdobywać środki na rozwój. To jest ustrój obalony, ale trzeba powiedzieć z bólem serca – ta koncepcja została podtrzymana

– wskazał Kaczyński.

PiS miało koncepcję wyrównawczą, tzn. podjęcia przez państwo polityki, której celem jest doprowadzenie do m.in wyrównania szans i dochodów. Tak, aby wieś była na równi z miastem. Pomimo polityki eksploatacyjnej naszych poprzedników nam polityka wyrównawcza się udała. To jest pierwszy spór, który w tej chwili wrócił, bo nowa władza wraca do swojej polityki