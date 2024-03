Dziś duże 'WOW’, bo w kolejce mamy 5 nowości! Najlepiej zadebiutowała Sara James, które duet ze Szczylem dziś także opuścił zestawienie. Mało szczęścia miał też inny duet Margaret i Alvaro, listę opuściła również grupa U2, Natalia Zastępa i zespół Enej. Na szczycie też zmiana!

40. RAY DALTON All We Got

39. OFENBACH; NORMA JEAN MARTINE Overdrive

38. SMOLASTY; ROXIE WĘGIEL Nie Mów Że Kochasz

37. MATT SIMONS Easy

36. LUNA The Tower

35. ADEN FOYER Galileo Galilei

34. KLEKS Całkiem Nowa Bajka

33. CALVIN HARRIS; RAG’N’BONE MAN Lovers In A Past Life

32. DOMINIK DUDEK; KAYAH Na Co Mi To

31. JENNIFER LOPEZ Can’t Get Enough

30. DUA LIPA Training Season

29. ZARA LARSSON Venus

28. MATEUSZ GĘDEK Uśmiech nr 3

27. LANBERRY; TRIBBS Dobrze, Że Jesteś

26. DARIA ZAWIAŁOW; TACO HEMINGWAY Supro

25. LACKLUSTER NIe Stało SIę NIc

24. BARANOVSKI Rakieta

23. LOREEN Is It Love

22. HEIDIE KLUM Sunglasses At Night

21. SELENA GOMEZ Love On

20. JUBEL; KIDDO Lie To Me

19. THE ROLLINGS STONES Mess It Up [Purple Disco Machine Remix]

18. LOST FREQUENCIES; BASTILLE Head Down

17. BLANKA Cara Mia

16. TEDDY SWIMS Lose Control

15. SARA JAMES; BERRE Blue

14. JASON DERULO; MICHAEL BUBLE Spicy Margarita

13. SIA; KYLIE MINOGUE Dance Alone

12. DARIA MARX Feelings

11. SYLWIA GRZESZCZAK Motyle

10. DUA LIPA Houdini

9. KYGO & AVA MAX Whatever

8. CONAN GRAY Killing Me

7. THE KOLORS Un Ragazzo, Una Ragazza

6. JUSTIN TIMBERLAKE Selfish

5. CYRIL Stumblin’ In

4. CLAUDE Ecoutez-moi

3. BRYSKA Obca

2. ARIANA GRANDE Yes, And?

1. KLEKS; OSKAR CYMS; CARLA FERNANDES Do Gwiazd

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.