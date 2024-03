Zajmujące drugie miejsce w tabeli szczypiornistki AZS-u UZ Zielona Góra podejmą w sobotę lidera II ligi, SPR Kępno. To zespół, który dotąd przegrał tylko raz, i to na samym początku sezonu. Od listopada notuje on serię sześciu meczów bez porażki. Wśród nich była również wysoka wygrana nad zielonogórzankami 36:23.

Trener akademiczek, Paweł Petela, zdaje sobie sprawę, że rywal jest faworytem, ale po ostatniej wygranej widzi mały atut swojej drużyny:

Mecz AZS-u z SPR-em w sobotę w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana. Początek o godzinie 17:00.