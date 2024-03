Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów po raz drugi pokonały w półfinale Orlen Basket Ligi Kobiet VBW Arkę Gdynia – tym razem na wyjeździe 73:66 i tym samym awansowały do wielkiego finału!

W poprzednich czterech meczach tego sezonu zespół z Gdyni w pierwszych dwóch kwartach szybko uzyskiwał przewagę, ale po długiej przerwie gorzowianki odrabiały straty i ostateczni wygrywały te mecze. Dziś w pierwszych 20 minutach gra była bardziej wyrównana, ale i tak przez większość czasu to koszykarki z Gdyni były na prowadzeniu (po pierwszej połowie było 37:32 dla Arki). Ich przewaga nie była jednak tak duża jak w poprzednich meczach, co dawało nadzieję, że historia się powtórzy i zespół PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów wygra po raz kolejny i awansuje do wielkiego finału Orlen Basket Ligi Kobiet.

I historia się powtórzyła, bo trzecia kwarta toczyła się przy niewielkiej przewadze przyjezdnych, które wygrały tę partię 21:15 i po pół godziny rywalizacji nad morzem prowadziły 55:52. Czwarta kwarta również należała do podpiecznych trenera Dariusza Maciejewskiego – 18:14, a w całym spotkaniu gorzowianki zwyciężyły różnicą siedmiu punktów.

Przypomnijmy, że w pierwszym półfinałowym meczu PSI Enea AJP wygrała 74:72. W finale gorzowianki zmierzą się z KGHM BC Polkowice. Ta ekipa zwyciężyła 2-0 Ślęzę Wrocław. Pierwszy finałowy pojedynek w najbliższy wtorek o godz. 18.00 w Polkowicach.