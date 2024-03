W zaległym spotkaniu II ligi koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket Gorzów Wlkp. przegrali u siebie z Nysą Kłodzko 63:68.

Gospodarze przystąpili do meczu osłabieni brakiem trzech podstawowych zawodników, bo do kontuzjowanego Michała Grzeszaka w tygodniu dołączyli kapitan drużyny Konrad Jelski oraz Michał Chmurzewski. Mimo to mecz do niemal samego końca był bardzo wyrównany. Końcówka należała jednak do gości, którzy zmusili gospodarzy do błędów w ataku i bezbłędnie wykorzystywali rzuty wolne po ich faulach.

18 punktów dla gorzowskiej drużyny zdobył Kamil Paluszak.