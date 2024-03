Łącznie 20 miesięcy spędził za kratkami za przestępstwa drogowe. To nie przeszkodziło 24-latkowi wsiąść za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Ten obowiązywał go do 2025 roku. Nie jest to jednak jedyne przewinienie pirata drogowego.

– Mężczyzna jest doskonale znany w tutejszej drogówce – mówi asp. Marcin Ruciński, rzecznik świebodzińskich policjantów:

Mężczyzna obecnie przebywa w areszcie. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności i nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.