Od wysokiego zwycięstwa rozpoczęły fazę play off Orlen Basket Ligi Kobiet koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp., które przed własną publicznością pokonały Eneę AZS Politechnikę Poznań 105:78 i do awansu do półfinału brakuje im jednego zwycięstwa.

Od początku spotkania oba zespoły skoncentrowały się na ataku, a mniej uwagi poświęcały obronie. Piłka wpadała co chwilę to do jednego to do drugiego kosza. Z czasem uwidoczniła się przewaga miejscowych, wśród których rzutami za trzy punkty imponowała Aleksandra Pszczolarska.

W drugiej połowie gorzowianki nadal imponowały skutecznością, a że zagrały skuteczniej w obronie ich przewaga zaczęła szybko się powiększać i już na początku ostatniej kwarty pewne było, że kibice w Arenie Gorzów po raz pierwszy zobaczą jak ich zespół przekracza barierę 100 punktów. Stało się to w 34 minucie gdy zza linii 6,75 m. trafiła Nora Wentzel i na tablicy wyników pojawił się rezultat 100:67.

Chcąc wygrać z takim zespołem jak gorzowski musieliśmy zaryzykować. Tym razem się nie udało, mówił po meczu trener poznanianek Wojciech Szawarski.

Dariusz Maciejewski Trener PSI Enei AJP cieszył się ze zwycięstwa, ale nie z postawy zespołu w obronie.

14 punktów dla miejscowego zespołu zdobyła Aleksandra Pszczolarska.

Gorzów był dzisiaj lepszy, ale za dwa dni gramy w naszej hali, a tam będziemy miały za sobą naszych kibiców, mówiła zawodniczka AZS Politechniki Weronika Piechowiak.

Drugi mecz obu zespołów w czwartek o godz. 20.00 w Poznaniu.