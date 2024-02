Resort sportu i turystyki zamierza promować turystykę dla seniorów i dla osób z niepełnosprawnościami. Przez trzy lata bonu turystycznego wsparcie trafiło do ponad 28 tys. podmiotów na kwotę 3,1 mld zł. Najwięcej środków z programu trafiło do województwa małopolskiego, bo 675 mln zł. Do Lubuskiego 22 mln zł.

Wiceszef resortu sportu i turystyki Piotr Borys przedstawił sprawozdanie na temat realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Odpowiadając na pytania, które padły podczas debaty poinformował, że resort zamierza promować turystykę skierowaną do seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz grup młodzieżowych. „Na pewno te sektory będą przedmiotem naszych pogłębionych analiz” – zapewnił.

Program bonów turystycznych był realizowany od 1 sierpnia 2020 roku do 31 marca 2023 roku. Świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł było przyznawane na dziecko do 18 roku życia. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością bon miał wartość 1000 zł. Za pośrednictwem bonu można było płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Bon nie podlegał wymianie na gotówkę.