Długo wyczekiwane trzecie zwycięstwo szczypiornistów Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra stało się faktem. We własnej hali akademicy pokonali ŚKPR Świdnica 29:26.

Zielonogórzanie świetnie weszli w mecz, bo po ośmiu minutach prowadzili już 5:1. To był właśnie klucz do zwycięstwa, gdyż ani na chwilę nie oddali wywalczonej na początku zaliczki. Goście próbowali co prawda gonić i pod koniec pierwszej połowy zeszli na jedną bramkę różnicy, ale AZS umiejętnie wybronił przewagę. Po przerwie potrafił on odskoczyć nawet na sześć goli i ostatecznie zapisać na swoim koncie niezwykle cenne trzy punkty.

Po 15. kolejce I ligi AZS UZ nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, lecz zrównał się punktami z przedostatnim Orlikiem Brzeg. Obie drużyny mają w dorobku dziewięć „oczek”.