Przed rundą wiosenną III ligi zespół Solar Home Stilonu Gorzów wzmocni prawdopodobnie jeszcze jeden zawodnik.

Przypomnijmy, że do gorzowskiej drużyny dołączył pomocnik Olimpii Grudziądz Sebastian Olszewski a testowany jest skrzydłowy, który w ostatnim sparingu z Flotą Świnoujście zdobył bramkę. Jak mówi prezes Stilonu Krzysztof Olechnowicz, decyzja co do tego zawodnika jeszcze nie zapadła. Wiadomo też, że gorzowski trzecioligowiec nie będzie szukał innego młodzieżowca po tym jak Michał Milewski odszedł do Śląska Wrocław: