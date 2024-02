Lasy Państwowe zimą mają ręce pełne roboty. Mogłoby się wydawać, że to nie jest pora na pielęgnację drzew, czy runa leśnego. Tym czasem to właśnie zimą leśnicy zbierają szyszki by później uzyskać z nich nasiona.

– Zima jest idealnym okresem na tego typu zbiory – mówi Agnieszka Anklewicz z Nadleśnictwa Świebodzin:

– Po zabraniu szyszki trafiają do specjalnej suszarni. Tam poddawane są odpowiednim procesom technologicznym – dodaje Anklewicz:

Uzyskane nasiona mogą być przechowywane nawet 10 lat a leśnicy w trakcie sezonu potrafią zebrać nawet dwie tony szyszek. Lenicy w całej Polsce co roku sadzą około 500 mln drzew.