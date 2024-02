Siatkarki AZS UZ pokonały w trzecioligowych derbach zielonogórskich UKS Trzyna-stkę 3:0. Spotkanie trwało 60 minut, a pierwszego seta liderki tabeli wygrały po 17 minutach do 14. Początek drugiego seta to prowadzenie Trzyna-stki 4:2, ale potem rządziły i dzieliły akademiczki, które zwyciężyły do 12. W trzecim secie AZS UZ wygrał do 16, ale szkoleniowiec dał szansę rezerwowym.