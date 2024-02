W lubuskich derbach w I lidze piłkarzy ręcznych AZS UZ przegrał we własnej hali z Trójka Nowa Sól 18:33. Gospodarze tylko w 14 minucie zbliżyli się do nowosolan na dwie bramki, gdy było 7:9. Potem znów do głosu doszła Trójka i pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem nowosolskiego zespołu 17:9. Po zmianie stron Trójka dyktowała warunki, a tylko doskonałej postawie w bramce Jakuba Paklerskiego – AZS UZ zawdzięcza to, że nie stracił kolejnych bramek.

Najwięcej bramek dla Trójki zdobyli: Dawid Świekatowski 6 oraz Jakub Florczak, Marcin Hajdysz i Dawid Świekatowski po 4, a dla AZS UZ: Hubert Kamiński 4 i Alan Młynkowiak 3.