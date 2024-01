Jakub Tran Van i Maksymilian Biłgorajski – akrobaci UKS As Zielona Góra przebywają na zgrupowaniu kadry narodowej seniorów i juniorów w skokach na trampolinie w ośrodku sportów gimnastycznych 's-Hertogenbosch w Holandii.

To etap przygotowań do startów w zawodach Pucharu Świata oraz mistrzostwach Europy. Mówi Radosław Walczak – trener UKS As współpracujący z kadrą narodową: