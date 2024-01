Siatkarze Olimpii Sulęcin przegrali u siebie z Bogdanką Arką Chełm 0:3 w meczu 20. kolejki Tauron 1 ligi.

Pierwszego seta sulęcinianie przegrali do 22, drugiego do 15 a trzeciego do 23. We wszystkich partiach Olimpia miała spore problemy z zagrywką gości i to był główny element, który przesądził o wygranej trzeciego zespołu w tabeli: