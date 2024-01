Siatkarze Astry Nowa Sól ulegli Bogdance Arce Chelm 1:3 w wyjazdowym meczu Tauron 1. Ligi. Pierwszego seta gospodarze wygrali do 17, drugiego najbardziej emocjonującego do 23. W trzeciej partii Astra zwyciężyła do 21, ale w kolejnym secie górowali siatkarze Arki i wygrali do 15. O meczu mówi Andrzej Krzyśko – szkoleniowiec nowosolskiej Astry: