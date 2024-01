32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tuż, tuż. W niedzielę odbędzie się szereg imprez i licytacji. Te ostatnie dostępne są również na Allegro. W tym roku w akcję włączyli się również radiowcy z naszej rozgłośni. Do wylicytowania jest między innymi unikatowa koszulka didżeja „Nikt”. To symbol czwartku w którym pracownicy rozgłośni powiedzieli „Stop partyjnej propagandzie”. O co chodzi? Wyjaśnia sam didżej „Nikt” czyli Tomasz Oszmiański:

Do końca licytacji koszulki zostało już tylko kilka godzin, ale to nie jedyne co przygotowali radiowcy. Wylicytować można również współprowadzenie audycji Mniej więcej lista. Zachęca Katarzyna Jankowska:

Praca radiowców dosłownie od kuchni – to przedmiot kolejnej aukcji. Jak wygląda zrobienie audycji kulinarnej? Jak smakują dania przygotowane przez mistrza lubuskiej kuchni? Przekona się osoba która wylicytuje nagranie audycji w swoim domu. Zachęca Tomasz Proc:

Linki do aukcji:

https://allegro.pl/oferta/unikatowa-koszulka-dzidzeja-nikt-15040352380

https://allegro.pl/oferta/uczestnictwo-w-audycji-mniej-wiecej-lista-na-antenie-radia-zachod-15083688721

https://allegro.pl/oferta/wspolne-gotowanie-z-tomkiem-procem-na-antenie-radia-zachod-15083790191