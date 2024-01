W niesamowicie zaciętym pojedynku I ligi unihokeja Lokomotiv Czerwieńsk pokonał u siebie drużynę UKS Absolwent Siedlec 8:7. Spotkanie było tak wyrównane, że do jego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka.

Mecz był bardzo intensywny. Już od pierwszych minut drużyny z niesłychaną regularnością wymieniały się ciosami. Właśnie pod znakiem wymiany goli stały dwie pierwsze tercje. Przed rozpoczęciem ostatniej Lokomotiv prowadził 7:6 i mogło się wydawać, że jest na dobrej drodze do zwycięstwa w regulaminowym czasie gry. Na trzy minuty przed końcem meczu goście doprowadzili jednak do remisu, przez co potrzebna była dogrywka. W niej po zaledwie półtorej minuty gry decydującego gola zdobył Nikodem Sobiech.

To drugie zwycięstwo Lokomotivu w sezonie. Po ośmiu kolejkach zespół z Czerwieńska zajmuje ostatnie, szóste miejsce w I lidze z sześcioma punktami na koncie.