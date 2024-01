Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały w Gdyni z VBW Arką 75:73 w meczu 16 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Kiedy gra pierwsza z trzecią drużyną w tabeli należy spodziewać się ciekawego i wyrównanego pojedynku. I tak właśnie było. Grające we własnej hali gdynianki od razu ruszyły do ataku i szybko objęły prowadzenie 6:0. Gorzowianki długo nie potrafiły poradzić sobie z obroną Arki, która dzięki temu w 17 minucie powiększyła przewagę do 9 punktów (35:26).

W trzeciej kwarcie gorzowski zespół wykorzystał znakomitą dyspozycje rzutową Chloe Bibby i zdołał w całości odrobić straty, a 3,5 minuty po wznowieniu gry, po trafieniu z dwutaktu Stephanie Jones przyjezdne po raz pierwszy w tym meczu wyszły na prowadzenie (65:64).

Do ostatniej kwarty zespoły przystępowały przy remisie 56:56. W tej części meczu lepiej prezentowały się gorzowianki, które na 2 minuty przed końcem prowadziły 7 punktami (75:68) i już nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa.

Trener gorzowskiej drużyny Dariusz Maciejewski: