Siatkarki AZS UZ w meczu 6 rundy III ligi pokonały we własnej hali USA Beach Volley Lubsko 3:0 i umocniły się na czele tabeli. Pierwszego seta akademiczki wygrały do 19 – przez cały czas kontrolując przebieg gry i dopiero przy stanie 24:15, zespół gości za sprawą dwóch asów serwisowych Martyny Kurant zdobył kolejne punkty, ale decydujące słowo należało do zielonogórzanek. Najwięcej emocji było w drugm secie, gdy zespół z Lubska prowadził 14:12, ale od tego momentu AZS UZ zaczął grać skuteczniej i wygrał do 16. Trzeci set był już bez ciśnienia. Zielonogórzanki wygrały do 15 i fetowały szóste zwycięstwo w lidze:

Drużyna z Lubska, podobnie jak w meczu na własnej hali w pojedynku z zielonogórzankami – nie podjęła walki: