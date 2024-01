Zaopatrzenie w wodę to jednio z najważniejszych zadań samorządów. Zwłaszcza w rozległych gminach wiejskich to spory problem, bo woda dociera do mieszkańców starymi, podatnymi na awarie rurociągami. Tak jest w gminie Górzyca, która podejmuje właśnie kolejne działania na rzecz poprawy regularności dostaw wody, jak i jej jakości.

– Właśnie pracujemy nad poprawą jakości wody w największej miejscowości naszej gminy – mówi Anna Kwiek-Judycka, sekretarz gminy Górzyca.

Samorząd zapewnia, że w planach są kolejne inwestycje poprawiające jakość wody w gminie Górzyca.