Zima to czas ferii i wypoczynku zimowego. Wielu z nas wybiera się w tym czasie za granicę. To także czas rekreacji na świeżym powietrzu i korzystania ze sportów zimowych. Gdzie szukać pomocy, gdy przydarzy nam się problem ze zdrowiem? Czy zawsze za granicą należy nam się bezpłatne leczenie? Kiedy można skorzystać z karty EKUZ, a co trzeba pokryć z prywatnego ubezpieczenia?