W związku z uczestnictwem reprezentacji Polski na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w koszykówce 3×3, Zarząd Polskiego Związku Koszykówki zmienił terminarz rozgrywek ligowych w sezonie zasadniczym oraz w fazie play-off.

Polski Związek Koszykówki informację o kwalifikacji na turniej, otrzymał od FIBA w dn. 28 grudnia 2023 roku.

Zmiany dotyczą:

– 17. kolejka rozegrana zostanie 20 stycznia (poprzednio 21-22 stycznia)

– 18. kolejka rozegrana zostanie bez zmian 27-28 stycznia

– 19. kolejka rozegrana zostanie 13 lutego (poprzednio 14 lutego)

– 20. kolejka rozegrana zostanie 22 stycznia (poprzednio 17-18 lutego)

– 21. kolejka rozegrana zostanie 16 lutego (poprzednio 24-25 lutego)

– 22. kolejka rozegrana zostanie 19 lutego (poprzednio 2 marca)

– I runda play-off rozegrana zostanie w terminach 28 lutego, 2 marca, 3 marca (do dwóch zwycięstw)

– II runda play-off rozegrana zostanie w terminach 6 marca, 9 marca, 10 marca (do dwóch zwycięstw)

– III runda play-off (mecz o trzecie miejsce i finał) rozegrana zostanie w terminach 13 marca, 16 marca, 17 marca (do dwóch zwycięstw).

Niewykluczone jednak jest to, że mecz 17 kolejki między PSI Eneą AJP Gorzów Wlkp. z MB Zagłębiem Sosnowiec rozegrany zostanie w pierwotnym terminie tj. 21.01. o godz. 18.00. Gorzowski klub wystąpił bowiem o przywrócenie tego terminu a ma ku temu dwa argumenty: 1. W czwartek 18.01 gorzowska drużyna grać będzie w Stambule z Galatasaray rewanżowe spotkanie rozgrywek EuroCup Women i do Gorzowa powróci dopiero w piątek wieczorem. 2. Mecz ma być rozegrany w Arenie Gorzów i rozpoczęła się już sprzedaż biletów na to spotkanie oraz procedura związana w przygotowaniem hali do tego meczu, a 20.01 w hali ma być rozgrywany mecz Ligi Centralnej piłki ręcznej mężczyzn Budimex Stal Gorzów Wlkp. – Padwa Zamość.