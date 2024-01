Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra zmierzą się w czwartek z Polskim Cukrem Toruń w Polskiej Lidze Koszykówki.

Problemem zespołu Davida Dedka jest krótki skład, brak centra i kontuzje.

Wczoraj odszedł Geofrey Grosselle, wiemy nieoficjalnie, że odejdzie też Kamaka Hepa, którego pobyt w USA przedłużał się, z zawodnikiem kontaktu nie było, a jego agent przekazywał najpierw, że wróci po weekendzie, a potem, że nie wiadomo, kiedy wróci.

Do tego po operacji wyrostka jest Jan Wójcik i ciężko spodziewać się go w składzie w styczniowych meczach. No i oczywiście nie pogra już w zespole Michał Pluta, który odmówił treningów i gry w drużynie Dedka.

Ale to nie wszystko – problem ma Novak Musić. Rozgrywający Zastalu skręcił kostkę i nie jest w stanie trenować na 100 procent. Przed południem sporo czasu spędził w pokoju fizjoterapeutów, którzy próbują postawić go na nogi.

Zastal w każdym razie miał dziś w treningu 8 swoich zawodników, a pomagali Tony Burks(kuzyn Jamesa Washingtona), który od kilku tygodni jest w ZG, a szuka klubu w I lidze, oraz Rafael Kolawole, który na co dzień jest graczem SKM-u Zastalu Zielona Góra.

Trener Dedek mówi o tym, jak sobie radzi w tych warunkach i jak chce grać z Toruniem:

Na pozycji centra w czwartek zagrają – jak słyszeliśmy – Jeriah Horne i Michał Kołodziej. Tego drugiego pytaliśmy dziś, jak to widzi:

Jeśli chodzi o możliwe transfery do klubu w obliczu meczów z zespołami, które bezpośrednio walczą z Zastalem o utrzymanie(Sokół Łańcut czy GTK Gliwice) to klub ma problem.

Wiszą na nim 3 zakazy transferowe(m.in za zaległości wobec Żana Tabaka), na zdjęcie których na dziś nie ma pieniędzy. Wiemy jednak, że o tej sprawie rozmawiają urzędy miejski i marszałkowski, które – mówiąc wprost – chcą pomóc Zastalowi w znalezieniu pieniędzy na BAT.

Trener czeka na to z nadzieją, a na razie rozgląda się po polskim rynku:

Mecz Zastal – Polski Cukier w czwartek o 17:30, na transmisję zapraszamy do Radia Zielona Góra. A jeszcze więcej o meczu Zastalu z torunianami – w Rzucie za trzy w czwartek, przed meczem, o 12:30!