W środę w Arenie Gorzów rozpoczynają się siatkarskie Mistrzostwa Europy Wschodniej do lat 20, będące zarazem eliminacjami do Mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.

Dyrektor pionu rozgrywek krajowych i zagranicznych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Wojciech Czajka nie wyklucza, że będzie to pierwsza z wielu siatkarskich imprez organizowanych w Gorzowie, ale zarazem rozwiewa nadzieje co do ewentualnego przyjazdu męskiej reprezentacji seniorów:

W środę na rozpoczęcie turnieju młodzieżowa reprezentacja Polski zmierzy się o 17:00 z Łotwą. Trener naszej kadry Sebastian Pawlik nie ukrywa, że nie ma zbyt wielu informacji o rywalu

W kolejnych meczach reprezentacja Polski zmierzy się kolejno w czwartek z Ukrainą, w sobotę z Estonią a w niedzielę z Azerbejdżanem.