Od ponad miesiąca świebodziński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowuje się do 32. finału akcji. W tym roku poza licytacjami czy kwestowaniem na mieszkańców czeka szereg atrakcji. To miedzy innymi 18. bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”, koncerty i występy w domu kultury oraz tradycyjne światełko do nieba.

– Na ulice miasta w tym roku wyruszy około 90 wolontariuszy, ale będzie także możliwość płatności bezgotówkowej – mów szef świebodzińskiego sztabu orkiestry Krzysztof Juszyński:

Od kilku lat akcję uświetniają lubuscy mistrzowie kuchni. Nie inaczej będzie w tym roku. Jak mówi Tomasz Proc, na mieszkańców będą czekały same smakołyki:

Dodajmy, że tegoroczny finał WOŚP będzie 28 stycznia.