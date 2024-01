Siatkarze UKS Trzyna-stka Zielona Góra pokonali 3:2 UKS Żak Krzeszyce w spotkaniu III ligi seniorów. Pierwszego seta gospodarze wygrali do 22, a w drugim zwyciężył Żak do 21. Najwięcej emocji dostarczył trzeci set zakończony wygraną zielonogórzan do 23. Goście nie zamierzali jednak wracać do Krzeszyc bez punktu i w czwartym secie wyraźnie pokonali gospodarzy do 18. Kosztowało ich to sporo sił, bo w tie-breaku skuteczniejsi byli gospodarze, którzy wygrali 15:8.