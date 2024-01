Jeriah Horne to nowy zawodnik Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra.

Klub od dłuższego czasu szukał zawodnika pod kosz, w ostatnich dniach wzmógł intensywność poszukiwań, bo stracił na kilka tygodni Jana Wójcika(operacja wyrostka robaczkowego), odchodzi Geofrey Grosselle, a przyszłość Kamaki Hepy jest niepewna.

Poszukiwania były trudne, bo rynek nie jest zbyt bogaty, Zastal nie płaci wielkiej kasy, a jeszcze do tego nie może transferować zawodników zza granicy(na mocy wyroku BAT) no i reputacja Zastalu powoduje, że trudno przekonać graczy do gry w ZG.

Udało się jednak dogadać z Hornem, który grał w MKS-ie i dzięki temu Zastal może go spokojnie zgłosić jako swojego zawodnika. I ma silnego, wysokiego gracza.

Horne w klubie z Dąbrowy grał średnio po 26 minut w meczu, zdobywał po prawie 12 punktów i miał ponad 6 zbiórek w meczu.

Ma 25 lat i 201 cm wzrostu.