Siatkarze Astry Nowa Sól nieudanie rozpoczęli 2024 rok przegrywając pierwszoligowe spotkanie we własnej hali z KKS Mickiewicz Kluczbork 1:3. Goście bardzo dobrze weszli w mecz i wygrali pierwszego seta do 18. Przez cały czas KKS kontrolował grę i utrzymywał kilkupunktową przewagę, a Astra próbowała tylko gonić rywala, gdy dwa serwisowe asy zagrał Tomasz Pizuński. W drugim secie nowosolanie w końcówce okazali się lepsi i wygrali do 23 doprowadzając do remisu 1:1. Jak się okazało decydujący dla losów spotkania był trzeci set. Astra prowadziła 23:22 i stanęła. Rywal wykorzystał słabość gospodarzy i zwyciężył 25:23. Czwarty set znów był pod dyktando gości. Świetnie funkcjonowało przyjęcie, a w końcówce kilka udanych bloków KKS-u pozwoliło na wygraną do 18.