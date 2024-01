Siatkarze Olimpii Sulęcin prowadzili we Wrocławiu z Gwardią 2-1 w pierwszym w tym roku meczu w Tauron 1.lidze. Dwa kolejne sety jednak przegrali i w całym meczu to wrocławianie zwyciężyli 3-2.

Trzy pierwsze odsłony spotkania były wyrównane choć nie stały na najwyższym poziomie, a kończyły się na przewagi.

Czwarty set nagle wyraźnie przegrany przez Olimpię 15-25 i doszło do tiebreaka. Tu lepsi gospodarze, wygrali do 11 no i Olimpia wraca do domu z jednym punktem.

Gwardia Wrocław – Olimpia Sulęcin 3-2(24-26, 27-25, 23-25, 25-15, 15-11).

Drugi trener Olimpii – Damian Sławiak – mówił po meczu Radiu Zachód, że jest rozczarowany wynikiem i grą zespołu – Olimpia miała bowiem ochotę na zwycięstwo za 3 punkty: